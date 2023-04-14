СЭ: российские бобслеисты могут вернуться на международные соревнования в следующем сезоне

В Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) прокомментировали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на старты.

«IBSF приняла к сведению рекомендации МОК по поводу участия спортсменов россиян или белорусов в международных соревнованиях. Поскольку сезон подошёл к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из следующих заседаний, которое состоится в течение пары месяцев», — передаёт слова пресс-атташе федерации Ангелы Штальхаке «Спорт-Экспресс».

МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Некоторые федерации уже последовали рекомендациям. После этого ряд стран из Западной Европы и Северной Америки начали бойкотировать соревнования из-за допуска россиян.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта Украины запретило спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.