Депутат Рады: Минспорт Украины запретил атлетам соревноваться с россиянами

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Спортсмены из Украины по указу Министерства страны теперь не смогут соревноваться с атлетами из России и Белоруссии.

Депутат Верховной рады Жан Беленюк опубликовал в своём Telegram-канале  приказ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете спортсменам выходить на соревнования с участием россиян и белорусов.

С какого момента начинает действовать решение не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Некоторые федерации уже последовали рекомендациям. После этого ряд стран из Западной Европы и Северной Америки начали бойкотировать соревнования из-за допуска россиян.

Ранее Люк Тардиф сообщил, когда IIHF сможет вернуться к вопросу участия России в международных турнирах.

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