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Колосков назвал нападающего «Ариса» Кокорина легендой скандалов

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.
Колосков назвал нападающего «Ариса» Кокорина легендой скандалов

«Кокорин никогда не был легендарным футболистом, только легендой скандалов. Все отмечали его природный талант, который нигде не проявился, кроме как на Кипре. Там его талант можно использовать, потому что там нет футболистов такого уровня», — цитирует Колоскова РИА Новости.

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. За кипрский клуб нападающий играет на правах аренды. Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра текущего сезона.

Ранее агент Кокорина заявил, что футболист вернётся в расположение «Фиорентины».

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