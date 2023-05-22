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Оздоев назвал причину неудачи Дзюбы в Турции

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Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев объяснил, почему карьера его соотечественника Артёма Дзюбы, выступающего в «Локомотиве», не сложилась в турецком чемпионате.
Оздоев назвал причину неудачи Дзюбы в Турции
  • globallookpress.com

«Я бы не сказал, что Артём провалился. Его ошибка была в том, что он плохо изучил структуру клуба. В «Адане» полузащитники забивают больше, чем нападающие. Это была не команда Дзюбы», — сказал Оздоев на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В составе «Адана Демирспор» Дзюба сыграл пять матчей и забил один гол.

Нападающий участвовал в девяти матчах «Локомотива» в РПЛ, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца нынешнего сезона.

Ранее турецкий журналист заявил, что у них в стране никто не следит за Дзюбой.

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