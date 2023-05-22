Оздоев назвал причину неудачи Дзюбы в Турции
- globallookpress.com
«Я бы не сказал, что Артём провалился. Его ошибка была в том, что он плохо изучил структуру клуба. В «Адане» полузащитники забивают больше, чем нападающие. Это была не команда Дзюбы», — сказал Оздоев на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
В составе «Адана Демирспор» Дзюба сыграл пять матчей и забил один гол.
Нападающий участвовал в девяти матчах «Локомотива» в РПЛ, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца нынешнего сезона.
Ранее турецкий журналист заявил, что у них в стране никто не следит за Дзюбой.