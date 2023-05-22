Аршавин: бедному Соболеву и так часто достаётся от меня, пусть отдохнёт

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин не стал комментировать жест нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Насколько поведение Соболева было неприемлемым? Не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева. Он и так получает от меня. Пусть отдохнёт», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

Ранее Генич назвал поведение Соболева в дерби аморальным.