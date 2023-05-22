Аршавин: бедному Соболеву и так часто достаётся от меня, пусть отдохнёт
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«Насколько поведение Соболева было неприемлемым? Не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева. Он и так получает от меня. Пусть отдохнёт», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.
Ранее Генич назвал поведение Соболева в дерби аморальным.