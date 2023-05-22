Монсон сообщил, что 23 мая сдаст свой паспорт гражданина США
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«Завтра сдам свой паспорт США, 100%», — цитирует Монсона «Матч ТВ».
Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу впервые посетил Россию в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.
Ранее сообщалось, что Монсон намерен в будущем стать депутатом Госдумы.