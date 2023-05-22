Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Оздоев: уровень турецкой Суперлиги выше, чем РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил чемпионаты Турции и России по футболу.
Оздоев: уровень турецкой Суперлиги выше, чем РПЛ
  • globallookpress.com

«Конечно, в Турции уровень футбола выше. Несомненно. Подбор футболистов… Можно сравнить даже по стоимости игроков. Если бы тут уровень был слабый, то не думаю, что приехали бы Икарди, Мертенс, Дзаньоло», — заявил Оздоев на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Россиянин подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в «Фатих Карагюмрюк» заинтересованы продлить контракт с Оздоевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить