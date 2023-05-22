Оздоев: уровень турецкой Суперлиги выше, чем РПЛ

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил чемпионаты Турции и России по футболу.

«Конечно, в Турции уровень футбола выше. Несомненно. Подбор футболистов… Можно сравнить даже по стоимости игроков. Если бы тут уровень был слабый, то не думаю, что приехали бы Икарди, Мертенс, Дзаньоло», — заявил Оздоев на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Россиянин подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в «Фатих Карагюмрюк» заинтересованы продлить контракт с Оздоевым.