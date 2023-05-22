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Чанов считает, что на результат матча «Спартак» — ЦСКА повлияли неожиданные судейские решения

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о поражении армейского клуба от «Спартака» в матче 28-го тура чемпионата России.
Чанов считает, что на результат матча «Спартак» — ЦСКА повлияли неожиданные судейские решения
  • globallookpress.com

«Дерби «Спартак» — ЦСКА прошло так, как и предполагалось, но главными факторами результата стали неожиданные судейские решения. Они точно повлияли на результат. Мне кажется, что в действиях судьи есть неточности», — цитирует Чанова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что действие нападающего красно-белых Александра Соболева является некрасивым поступком. По его словам, данный жест не красит спортсмена.

«Есть огромное сожаление, что судейство в дерби вышло на первый план. Надеюсь, ЦСКА займёт второе место. Надежда умирает последней», — заключил Чанов.

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее Генич назвал поведение Соболева в дерби аморальным.

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