ЦСКА подал иск к «Удинезе» в палату разрешения споров ФИФА
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«Деньги за трансфер Бийола пока не дошли. С «Удинезе» мы встретимся в палате по решению споров ФИФА. Мы уже несколько недель назад подали иск. Все разумные способы урегулирования этого вопроса исчерпаны», — цитирует Бабаева «СЭ».
Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля 2022 года футболист перешёл в «Удинезе».
В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев во всех турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» обязан заплатить €4 млн за Бийола.
Ранее в ЦСКА рассказали о ситуации с долгами «Удинезе» по Бийолу.