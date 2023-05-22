ЦСКА подал иск к «Удинезе» в палату разрешения споров ФИФА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Удинезе» до сих пор не рассчитался за трансфер полузащитника Яки Бийола.

«Деньги за трансфер Бийола пока не дошли. С «Удинезе» мы встретимся в палате по решению споров ФИФА. Мы уже несколько недель назад подали иск. Все разумные способы урегулирования этого вопроса исчерпаны», — цитирует Бабаева «СЭ».

Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля 2022 года футболист перешёл в «Удинезе».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев во всех турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» обязан заплатить €4 млн за Бийола.

Ранее в ЦСКА рассказали о ситуации с долгами «Удинезе» по Бийолу.