В ЦСКА рассказали о ситуации с долгами «Удинезе» по Бийолу

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о текущей ситуации с долгами итальянского «Удинезе» за приобретение Яки Бийола.

«Иск по Яке Бийолу подан. Вообще клуб уже неоднократно заявлял о сложностях по выплатам за наших футболистов. Тем не менее с нашей стороны вопрос прорабатывается на ежедневной основе. Мы продолжаем отстаивать свои интересы в международных инстанциях», — цитирует Брейдо Sport24.

Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля текущего года футболист перешёл в «Удинезе».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» обязан заплатить €4 млн за Бийола.

Ранее агент Бийола Роберт Чибеж рассказал о будущем своего клиента.