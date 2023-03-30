В ЦСКА рассказали о ситуации с долгами «Удинезе» по Бийолу
- Gettyimages.ru
«Иск по Яке Бийолу подан. Вообще клуб уже неоднократно заявлял о сложностях по выплатам за наших футболистов. Тем не менее с нашей стороны вопрос прорабатывается на ежедневной основе. Мы продолжаем отстаивать свои интересы в международных инстанциях», — цитирует Брейдо Sport24.
Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля текущего года футболист перешёл в «Удинезе».
В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» обязан заплатить €4 млн за Бийола.
Ранее агент Бийола Роберт Чибеж рассказал о будущем своего клиента.