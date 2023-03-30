В ЦСКА рассказали о ситуации с долгами «Удинезе» по Бийолу

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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о текущей ситуации с долгами итальянского «Удинезе» за приобретение Яки Бийола.
В ЦСКА рассказали о ситуации с долгами «Удинезе» по Бийолу
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«Иск по Яке Бийолу подан. Вообще клуб уже неоднократно заявлял о сложностях по выплатам за наших футболистов. Тем не менее с нашей стороны вопрос прорабатывается на ежедневной основе. Мы продолжаем отстаивать свои интересы в международных инстанциях», — цитирует Брейдо Sport24.

Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля текущего года футболист перешёл в «Удинезе».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» обязан заплатить €4 млн за Бийола.

Ранее агент Бийола Роберт Чибеж рассказал о будущем своего клиента.

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