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Агент Бийола: в Европе только Англия и Италия могут потянуть Яку по деньгам

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Агент полузащитника «Удинезе» Яки Бийола Роберт Чибеж рассказал о будущем своего клиента.
Агент Бийола: в Европе только Англия и Италия могут потянуть Яку по деньгам
  • Gettyimages.ru

«Пока слишком рано обсуждать конкретные варианты, но мы готовимся к лету, начали работу. Приоритет Яки — только Англия или Италия, в Европе только клубы из этих двух лиг смогут потянуть его по деньгам», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что выступления в Италии являются огромным плюсом для футболистов в плане налогообложения.

«В первые два года это только 19%, тогда как в Испании, Германии, Франции — 50%. Но Англия — суперлига, тут немного другая ситуация», — добавил Чибеж.

Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля текущего года футболист перешёл в «Удинезе».

В текущем сезоне словенский футболист провёл за «Удинезе» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Бийол назвал разницу между ЦСКА и Серией А.

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