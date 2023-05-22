Умяров — о дерби с ЦСКА: не понял судейские решения

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о матче 28-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Матч — огонь. Если честно, не понял судейские решения. Нужно разобраться. На скорую руку тяжело сказать. По моему мнению, в первом случае пенальти больше был, чем во втором», — цитирует Умярова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

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