Абаскаль после победы над ЦСКА сказал на русском: Москва сегодня — красно-белая

Главный тренер «Спартака» продемонстрировал на пресс-конференции после московского дерби с ЦСКА своё превосходное владение русским языком.

«Москва сегодня — красно-белая», — цитирует испанского тренера пресс-служба красно-белых.

Матч 28-го тура «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых. В составе коллектива Гильермо Абаскаля дубль оформил Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). У армейцев отличился Хесус Медина (37-я).

Форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что «Спартак» обыграл ЦСКА благодаря удачному стечению обстоятельств.