Тарпищев: «Спартак» обыграл ЦСКА благодаря удачному стечению обстоятельств

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что «Спартак» одержал заслуженную победу в столичном дерби над ЦСКА.

«У «Спартака» чудной матч был. Середину проиграли, борьбу за мяч — тоже, сложилось удачно. Пенальти сомнительный — прыгнул картинно, хотя задели. В первом эпизоде судья правильно не назначил одиннадцатиметровый — нарушения точно не было», — цитирует болельщика «Спартака» ТАСС.

При этом, по мнению Тарпищева, красно-белые в целом провели хороший сезон.

«Если будут вторые, то лучше не придумать», — заключил глава ФТР.

Матч 28-го тура «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых. В составе коллектива Гильермо Абаскаля дубль оформил Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). У армейцев отличился Хесус Медина (37-я).

Форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Соболев ведёт себя, как гопник из провинциальной подворотни.