Первый тренер Соболева: Александра провоцировали сорок минут в дерби с ЦСКА

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, отреагировал на поведение своего воспитанника в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Нельзя так себя вести. Он не сдержал эмоций. Да, его провоцировали 40 минут, но не надо было так реагировать. Он всегда был очень азартным и вспыльчивым. С ним такое случалось часто. Он тонет в эмоциях», — цитирует Горбунова Sport24.

Тренер также предположил, что нападающий может пропустить несколько матчей из-за неприличного жеста.

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте встречи получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Соболев ведёт себя как гопник из провинциальной подворотни.