Первый тренер Соболева: Александра провоцировали сорок минут в дерби с ЦСКА
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«Нельзя так себя вести. Он не сдержал эмоций. Да, его провоцировали 40 минут, но не надо было так реагировать. Он всегда был очень азартным и вспыльчивым. С ним такое случалось часто. Он тонет в эмоциях», — цитирует Горбунова Sport24.
Тренер также предположил, что нападающий может пропустить несколько матчей из-за неприличного жеста.
Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте встречи получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.
Ранее Андрей Червиченко заявил, что Соболев ведёт себя как гопник из провинциальной подворотни.