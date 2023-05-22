Жуков: Соболеву нужно пытаться не подводить «Спартак» удалениями в ответственных матчах

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл команду в московском дерби с ЦСКА своим неспортивным поведением.

«Конечно, нужно вести себя прилично на поле. Соболев уже неоднократно удалялся за недисциплинированное поведение. Это неправильно, нужно стараться не подводить команду, тем более в таком ответственном матче. «Спартак» сохраняет шансы на второе место», — цитирует Жукова ТАСС.

При этом болельщик «Спартака» подчеркнул, что по работе бригады судей во главе с Сергеем Карасёвым могут быть разные мнения.

«Напряжённая игра была, настоящее дерби. Конечно, много было и ошибок с обеих сторон, но в целом матч оправдал ожидания», — заключил Жуков.

Матч 28-го тура «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых. В составе коллектива Гильермо Абаскаля дубль оформил Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). У армейцев отличился Хесус Медина (37-я).

Форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Соболев ведёт себя, как гопник из провинциальной подворотни.