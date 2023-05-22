Беккер — о победе Медведева в финале «Мастерса»: мои поздравления императору Рима

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер с восторгом высказался о победе россиянина Дмитрия Медведева в представительном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице Италии.

«Мои поздравления императору Рима», — написал бывшая первая ракетка мира в своих социальных сетях.

27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднимется на вторую строчку.

Ранее Медведев заявил, что не думал, что когда-то выиграет грунтовый турнир.