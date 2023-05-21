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Хусаинов считает правильным удаление Соболева и Роши в московском дерби

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал эпизод с удалением нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хусаинов считает правильным удаление Соболева и Роши в московском дерби
  • РИА Новости

«Я бы тоже обоим дал по красной и отправил отдыхать за такие выпады в адрес арбитров. Это непристойное поведение. Александр Соболев похвастался перед Виллианом Рошей и всем стадионом своим хозяйством. А Сам Роша до этого много раз провоцировал Соболева. И Сергей Карасёв правильно сделал, что показал этим ребятам по красной карточке. Так делать нельзя, вы играете в футбол, а не выступаете в лиге рестлинга, где уместны подобные вещи. Не хотите играть — идите и смотрите футбол с трибуны», — сказал Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов заявил, что Сергей Карасёв ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА.

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