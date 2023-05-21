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Хусаинов: Карасёв ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота ЦСКА на 87-минуте матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче «Спартак» — ЦСКА.
Хусаинов: Карасёв ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА
  • РИА Новости

«Пенальти, который поставили после падения Виктора Мозеса в штрафной ЦСКА, быть не должно. Потому что игрок «Спартака» протыкал мяч и шёл на опережение. Поскольку скорость была быстрая, он пытался затормозить и упал вперёд, чтобы не столкнуться с игроком ЦСКА, который в этот момент отворачивался и тоже уходил от столкновения. Не стал встречать Мозеса, как бы это сделали в хоккее. А спартаковец нырнул, потому что у него не было другого выхода, чтобы избежать жёсткого контакта. Тут нет симуляции, и не было никакого удара по ноге футболиста «Спартака». Поэтому логично было назначить свободный удар и продолжить игру. Так что Сергей Карасёв ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА», — заявил Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов заявил, что пенальти на Романе Зобнине не было в дерби с ЦСКА.

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