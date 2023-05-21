Хусаинов считает, что пенальти на Зобнине не было в дерби с ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку эпизоду с падением Романа Зобнина в штрафной армейцев на 82-й минуте матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА.

«Что касается эпизода в штрафной ЦСКА, когда сбили Романа Зобнина, то, на мой взгляд, арбитры поступили правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота армейцев. Момент полностью игровой. Игрок красно-синих выбивает мяч, опирается на другую ногу и по инерции наступает на ногу Роману Зобнину. Это так называемая проводка, когда футболист не может ничего с этим поделать. Если бы этот эпизод происходил в центре поля, его бы никто не заметил. Так и здесь, Сергей Карасёв правильно сделал, что обратился за помощью и не назначил пенальти. Тут всё по правилам, и пенальти на Зобнине не было», — сказал Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов заявил, что гол Игнатова в ворота ЦСКА нужно было засчитывать.