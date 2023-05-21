Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Хусаинов: гол Игнатова в ворота ЦСКА нужно было засчитывать

Короткая ссылка
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с отменённым голом полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Хусаинов: гол Игнатова в ворота ЦСКА нужно было засчитывать
  • РИА Новости

«Ситуация с отменённым голом Михаила Игнатова пограничная. Согласно рекомендации международного совета по правилам, такие эпизоды должны трактоваться в пользу атаки. То есть гол нужно засчитывать. Но такое отношение должно быть одинаковым к обеим командам. Но судейская бригада VAR решила перестраховаться и не пользоваться данной рекомендацией. По моему мнению, этот мяч необходимо было засчитать», — заявил Хусаинов RT.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Соболев ведёт себя, как гопник из провинциальной подворотни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить