Хусаинов: гол Игнатова в ворота ЦСКА нужно было засчитывать
- РИА Новости
«Ситуация с отменённым голом Михаила Игнатова пограничная. Согласно рекомендации международного совета по правилам, такие эпизоды должны трактоваться в пользу атаки. То есть гол нужно засчитывать. Но такое отношение должно быть одинаковым к обеим командам. Но судейская бригада VAR решила перестраховаться и не пользоваться данной рекомендацией. По моему мнению, этот мяч необходимо было засчитать», — заявил Хусаинов RT.
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