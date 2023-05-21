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На фасаде МГУ появилось изображение с символикой «Спартака» после победы над ЦСКА

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На фасаде Московского государственного университета на Воробьёвых горах появилось изображение с символикой «Спартака» после победы над ЦСКА.
На фасаде МГУ появилось изображение с символикой «Спартака» после победы над ЦСКА
  • РИА Новости

«И ещё раз. Москва красно-белая», — написал представитель пресс-службы под видео в Telegram-канале.

Матч 28-го тура «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых. В составе коллектива Гильермо Абаскаля дубль оформил Квинси Промес (43-я, 90-я минуты). У армейцев отличился Хесус Медина (37-я).

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

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