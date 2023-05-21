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Бушманов: Соболеву нужно научиться управлять собой во время игры

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов посоветовал нападающему красно-белых контролировать свои эмоции на поле.
Бушманов: Соболеву нужно научиться управлять собой во время игры
  • РИА Новости

«Александр Соболев такой, какой он есть. Остыв после игры, он всё прекрасно понимает, что своими поступками он где-то подводит или может подвести команду. Но когда он выходит на поле, то не может совладать с эмоциями и проявляет свой характер. Он уже не молодой парень, уже опытный игрок. Ему нужно научиться управлять собой во время игры», — заявил Бушманов RT.

Ранее Бушманов прокомментировал эпизод с удалением нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА. 

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