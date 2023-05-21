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Бушманов: действие Соболева — неэтичное

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал эпизод с удалением нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА.
Бушманов: действие Соболева — неэтичное
  • РИА Новости

«Действие, которое совершил Александр Соболев, неэтичное и никак его не красит. Трудно сказать, нужно ли удалять за такие жесты, но, мне кажется, если бы Сергей Карасёв показал ему жёлтую карточку, все бы забыли этот эпизод и спокойно продолжили играть. Но арбитр выбрал такой стиль судейства, чтобы лишний раз не показывать жёлтые карточки.

Он осознавал тот факт, что градус в матче очень высокий и если раздавать жёлтые по мелочам, то это превратится в несколько удалений. Я думаю, что Карасёву нужно было просто поговорить с обоими футболистами, когда они в процессе игры начали обмениваться любезностями, и тогда бы удалений не случилось», — сказал Бушманов RT.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал эпизод с удалением нападающего красно-белых Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши.

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