«Реал» уступил «Валенсии» в матче Примеры 

«Реал» в гостях потерпел поражение от «Валенсии» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

Победный мяч забил Диего Лопес (33-я минута). В компенсированное к матчу время красную карточку получил Винисиус (98-я).

«Реал» с 71 очком занимает третье место в турнирной таблице. «Валенсия» (40) располагается на 13-й позиции. «Барселона» (85) досрочно одержала победу в чемпионате Испании.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём будущем в мадридском клубе.