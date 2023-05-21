«Реал» уступил «Валенсии» в матче Примеры
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Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.
Победный мяч забил Диего Лопес (33-я минута). В компенсированное к матчу время красную карточку получил Винисиус (98-я).
«Реал» с 71 очком занимает третье место в турнирной таблице. «Валенсия» (40) располагается на 13-й позиции. «Барселона» (85) досрочно одержала победу в чемпионате Испании.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём будущем в мадридском клубе.