Тарпищев: Медведев победил Руне благодаря лучшей игре в ключевые моменты

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Для Дани игра была тяжёлой, но он лучше подавал. В ключевых моментах Даня играл лучше — это и решило. Решила не удача, а именно мастерство нашего теннисиста. Его выступление в Риме, конечно, радует», — цитирует Тарпищева ТАСС.

27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднимется на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что Медведев после победы в финале «Мастерса» в Риме поднимется на второе место рейтинга ATP.