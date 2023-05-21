Тарпищев: Медведев победил Руне благодаря лучшей игре в ключевые моменты
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«Для Дани игра была тяжёлой, но он лучше подавал. В ключевых моментах Даня играл лучше — это и решило. Решила не удача, а именно мастерство нашего теннисиста. Его выступление в Риме, конечно, радует», — цитирует Тарпищева ТАСС.
27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.
Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднимется на вторую строчку.
Ранее сообщалось, что Медведев после победы в финале «Мастерса» в Риме поднимется на второе место рейтинга ATP.