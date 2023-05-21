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Червиченко: победа «Спартака» над ЦСКА — заслуга бригады арбитров

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал бригаду арбитров, работавших на матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА.
Червиченко: победа «Спартака» над ЦСКА — заслуга бригады арбитров
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«Судейская бригада на дерби — сборище слепых. Павел Шадыханов на VAR постоянно ничего не видит, хоть и перед ним шесть мониторов. Это не первый раз, когда он так ошибается. Потому что пенальти на Викторе Мозесе был просто выдуман. И если Сергей Карасёв мог не видеть эпизод из-за частокола ног, то Шадыханов с этого ракурса чётко должен был видеть, что никто игрока «Спартака» в штрафной не сбивал. Он уже приземлился на землю и после этого совершил артистический прыжок, который и стал причиной назначения пенальти. Эта победа — заслуга бригады арбитров», — сказал Червиченко RT.

Ранее Червиченко заявил, что Александр Соболев ведёт себя, как гопник из провинциальной подворотни.

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