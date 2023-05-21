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Защитник ЦСКА Роша: ощущение, что судьи больше помогали «Спартаку»

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал поражение армейского клуба в матче 28-го тура чемпионата России от «Спартака».
Защитник ЦСКА Роша: ощущение, что судьи больше помогали «Спартаку»
  • РИА Новости

«Соболев сделал неуважительный жест. Несмотря на то, что это дерби, должно быть уважение между игроками. Я обратил внимание бокового судьи, чтобы пошли и посмотрели этот жест на VAR. У меня такое ощущение, что судьи больше помогали «Спартаку». Удалять меня за это — в этом нет никакой здравой логики и смысла», — цитирует Рошу «Чемпионат»

Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

В составе «Спартака» дубль оформил Квинси Промес на 43-й и 90-й (пенальти) минутах. У ЦСКА отличился Хесус Медина (37-я).

На 67-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасёв обоюдно удалил полузащитника Виллиана Рошу и форварда красно-белых Александра Соболева.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 54 очка и вторая позиция.

Ранее Абаскаль назвал заслуженной победу «Спартака» над ЦСКА.

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