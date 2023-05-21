Бейл — о разгроме «Урала»: надеюсь, «Крылья» будут играть так же в матче с «Факелом»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал победу самарского клуба над «Уралом» в матче 28-го тура чемпионата России.

«Наконец‑то сегодня мы добились успеха. Помню ли, когда «Крылья» забивали больше двух мячей? Возможно, «Спартаку» в Кубке России. Что касается матча с «Факелом», он будет такой же важный, как сегодня. Надеюсь, мы будем играть так же», — цитирует Бейла «Матч ТВ».

Матч на стадионе «Солидарность Арена» завершился со счётом 3:0 в пользу самарского клуба.

«Крылья» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 30 очков и 11-я позиция.

Ранее Гончаренко назвал причины поражения «Урала» в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ.