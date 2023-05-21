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Зеленов опроверг информацию о возможном уходе Мозеса и Николсона из «Спартака»

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость, что полузащитник Виктор Мозес и нападающий Шамар Николсон могут покинуть клуб по окончании сезона.
Зеленов опроверг информацию о возможном уходе Мозеса и Николсона из «Спартака»
  • РИА Новости

«Виктор — игрок «Спартака», он желает помогать «Спартаку». Он это доказывает и словом, и делом. Шамар? То же самое», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Metaratings, Мозес хочет покинуть «Спартак» и сменить чемпионат.

По информации источника, нигерийским футболистом интересуются турецкие команды. «Спартак» готов расстаться с Мозесом.

32-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В текущем сезоне футболист провёл восемь матчей во всех турнирах и забил два мяча. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €3,5 млн.

По информации Metaratings, красно-белые не исключают как полноценного трансфера в другой клуб, так и аренды с правом выкупа. «Спартак» намерен выручить за игрока €5—6 млн.

В нынешнем сезоне игрок провёл 26 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее в «Спартаке» рассказали, что летние сборы команды пройдут на базе в Тарасовке.

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