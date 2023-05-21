Созин: «Спартак» победит ЦСКА

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 28-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и ЦСКА.

«ЦСКА играть со «Спартаком» удобнее. Они могут проиграть, но сохранят отрыв, в РПЛ второе место останется в их руках, а впереди ещё и финал Кубка. Хотя вряд ли команда об этом думает. Для Федотова и его команды именно «Спартак» — главный раздражитель», — цитирует Созина «Чемпионат».

По его словам, «Спартаку» будет сложнее, если красно-белые не смогут победить ЦСКА. Он также подчеркнул, что завершение сезона вне тройки РПЛ и вылет из Кубка России будут являться плохими результатами для клуба.

«Так что думаю, что «Спартак» победит ЦСКА. Ну а если нет, то сезон у ЦСКА будет очень успешным», — заключил Созин.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что дерби — это всегда топовый матч с кучей эмоций.