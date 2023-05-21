Агент рассказал о наличии болевых ощущений у Миранчука перед матчем с «Фиорентиной»

Агент российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался о состоянии своего клиента перед матчем 36-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной».

«Алексей полностью восстановился? Болевые ощущения присутствуют», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Игрок попал в заявку на матч. Он пропустил предыдущую игру с «Вероной» в Серии А из-за перелома мизинца.

В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 28 матчах за туринцев во всех турнирах. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024-го.

Ранее представитель Миранчука заявил, что «Торино» пока не принял решения по выкупу футболиста.