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Агент рассказал о наличии болевых ощущений у Миранчука перед матчем с «Фиорентиной»

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Агент российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался о состоянии своего клиента перед матчем 36-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной».
Агент рассказал о наличии болевых ощущений у Миранчука перед матчем с «Фиорентиной»
  • Gettyimages.ru

«Алексей полностью восстановился? Болевые ощущения присутствуют», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Игрок попал в заявку на матч. Он пропустил предыдущую игру с «Вероной» в Серии А из-за перелома мизинца.

В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 28 матчах за туринцев во всех турнирах. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024-го.

Ранее представитель Миранчука заявил, что «Торино» пока не принял решения по выкупу футболиста.

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