Представитель Миранчука заявил, что «Торино» пока не принял решения по выкупу футболиста
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«Торино» пока не принял никакого решения по выкупу Миранчука. Другие клубы по-прежнему проявляют интерес к Алексею, но сейчас всё зависит от туринского клуба», — приводит слова Левати Sport24.
Арендное соглашение между клубом из Бергамо и «Торино» рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом у туринского клуба есть право выкупа 27-летнего россиянина.
В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 28 матчах за туринцев во всех турнирах. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024-го.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Миранчук провёл тренировку по индивидуальной программе перед матчем 36-го тура Серии А с «Фиорентиной».