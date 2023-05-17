Представитель Миранчука заявил, что «Торино» пока не принял решения по выкупу футболиста

Менеджер по коммуникациям агентства GG11 Мирко Левати, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, выступающего на правах аренды в «Торино», рассказал о будущем своего клиента.

«Торино» пока не принял никакого решения по выкупу Миранчука. Другие клубы по-прежнему проявляют интерес к Алексею, но сейчас всё зависит от туринского клуба», — приводит слова Левати Sport24.

Арендное соглашение между клубом из Бергамо и «Торино» рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом у туринского клуба есть право выкупа 27-летнего россиянина.

В нынешнем сезоне Миранчук забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 28 матчах за туринцев во всех турнирах. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Миранчук провёл тренировку по индивидуальной программе перед матчем 36-го тура Серии А с «Фиорентиной».