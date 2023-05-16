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Миранчук провёл тренировку по индивидуальной программе перед матчем с «Фиорентиной»

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В тренерском штабе «Торино» не исключили, что российский полузащитник Алексей Миранчук сможет принять участие в ближайшем матче чемпионата Италии по футболу.
Миранчук провёл тренировку по индивидуальной программе перед матчем с «Фиорентиной»
  • AFP
  • © Marco BERTORELLO

27-летний хавбек сборной России провёл тренировку по индивидуальной программе перед игрой с «Фиорентиной», сообщает Toro Goal.

Миранчук в 28 матчах сезона-2022/23 забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Клуб из Турина с 49 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Торино» в 36-м туре Серии А 21 мая примет на своём поле «Фиорентину».

Ранее сообщалось, «Торино» без Миранчука победил «Верону» в матче Серии А.

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