Миранчук провёл тренировку по индивидуальной программе перед матчем с «Фиорентиной»

В тренерском штабе «Торино» не исключили, что российский полузащитник Алексей Миранчук сможет принять участие в ближайшем матче чемпионата Италии по футболу.

27-летний хавбек сборной России провёл тренировку по индивидуальной программе перед игрой с «Фиорентиной», сообщает Toro Goal.

Миранчук в 28 матчах сезона-2022/23 забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Клуб из Турина с 49 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Торино» в 36-м туре Серии А 21 мая примет на своём поле «Фиорентину».

Ранее сообщалось, «Торино» без Миранчука победил «Верону» в матче Серии А.