Corriere dello Sport: 22 мая с «Ювентуса» могут снять 12 очков
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По информации Corriere dello Sport, решение о лишении очков и других санкциях будет вынесено 22 мая.
Прокуратура Итальянской федерации футбола считает, что «Ювентус» организовал незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/20.
Зимой 2023 года «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.
Ранее министр экономики Италии призвал отобрать у «Ювентуса» стадион.