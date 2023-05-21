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Веснина объяснила, за счёт чего Медведев может обыграть Руне в финале «Мастерса» в Риме

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила шансы российского теннисиста Даниила Медведева в финале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Веснина объяснила, за счёт чего Медведев может обыграть Руне в финале «Мастерса» в Риме
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«Руне — очень опасный соперник. Молодой, дерзкий, резкий. В этом сезоне уже в третий раз играет в финале «Мастерса». Он потрясающе играет, но я всё же верю в Даниила. В его опыт, в его хитрую смекалку во время игры», — цитирует Веснину СЭ.

Россиянин в полуфинале нанёс поражение греку Стефаносу Циципасу в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 47 минут.

В решающем матче турнира соперником Медведева станет Хольгер Руне из Дании.

Ранее Медведев объяснил свой танец после победы над Циципасом на турнире в Риме.

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