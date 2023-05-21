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Бояринцев: желаю «Спартаку» победы в дерби с ЦСКА

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Бояринцев: желаю «Спартаку» победы в дерби с ЦСКА
  • РИА Новости

«Фаворита в дерби нет. Может быть, ЦСКА в лучшем настроении подходит к этой игре. Хочется пожелать «Спартаку» победы: при любом другом результате ЦСКА станет второй в таблице», — цитирует Бояринцева «Чемпионата».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30 мск.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что на фасаде МГУ появилось изображение с символикой «Спартака» перед дерби с ЦСКА.

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