Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Скопинцев: Йокановичу стоило пожать руку ребятам из «Динамо» после увольнения

Короткая ссылка
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об уходе с поста главного тренера команды Славиши Йокановича.
Скопинцев: Йокановичу стоило пожать руку ребятам из «Динамо» после увольнения
  • РИА Новости

«Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент. Не буду судить его за то, что он не попрощался. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из «Динамо» пожать руку на прощание», — цитирует Скопинцева «Чемпионат».

14 мая «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:3.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что главного тренера Славишу Йокановича уволили.

Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук обвинил Йокановича в неуважении к команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить