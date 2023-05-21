Скопинцев: Йокановичу стоило пожать руку ребятам из «Динамо» после увольнения

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об уходе с поста главного тренера команды Славиши Йокановича.

«Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент. Не буду судить его за то, что он не попрощался. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из «Динамо» пожать руку на прощание», — цитирует Скопинцева «Чемпионат».

14 мая «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:3.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что главного тренера Славишу Йокановича уволили.

Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук обвинил Йокановича в неуважении к команде.