Корнаухов: вряд ли Абаскаль чем-то удивит Федотова в дерби

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«Армейцы — фавориты дерби. Сможет ли Абаскаль удивить Федотова? Удивить сложно — он же не сможет сыграть по схеме, по которой ни разу не играл. Точнее, в принципе может, но футболисты её могут не понять, не разобраться. Так что это опасно», — цитирует Корнаухова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30 мск.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что на фасаде МГУ появилось изображение с символикой «Спартака» перед дерби с ЦСКА.