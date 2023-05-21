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Алдонин: матчи между ЦСКА и «Спартаком» проходят непредсказуемо

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Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин затруднился назвать явного фаворита столичного дерби в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«Интереснейший матч будет, на кону второе место в РПЛ. Не имеет смысла смотреть, кто в каком настроении находится, эти матчи логике не поддаются. ЦСКА находится в лучшем психологическом состоянии, но это не делает его ближе к победе», — цитирует Алдонина ТАСС.

По его мнению, матч со «Спартаком» — хороший шанс для ЦСКА закрепиться на втором месте в турнирной таблице.

«Но о том, что ЦСКА имеет четыре очка преимущества, никто думать не будет», — заключил Алдонин.

Матч 28-го тура «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30 мск.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

«Спартак» сыграет в специальной форме. На номерах игроков будут фотографии главных перформансов болельщиков красно-белых.

Ранее Егор Титов заявил, что ЦСКА постарается доминировать в столичном дерби со «Спартаком».

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