Титов: футболисты ЦСКА будут играть с позиции силы со «Спартаком»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов считает, что ЦСКА постарается доминировать в столичном дерби в рамках 28-го тура чемпионата страны по футболу.

«ЦСКА идёт повыше, он будет играть с позиции силы. Для них важно победить и увеличить отрыв в таблице. Я, конечно, буду болеть за «Спартак», надеюсь, что команда сможет победить, но будет очень непросто», — цитирует Титова ТАСС.

Матч 28-го тура «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30 мск.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

«Спартак» сыграет в специальной форме. На номерах игроков будут фотографии главных перформансов болельщиков красно-белых.

Ранее Квинси Промес объяснил свою любовь к России.







