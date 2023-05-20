Ненахов считает, что «Локомотив» стал сильнее во второй части РПЛ

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов считает, что железнодорожники во второй части чемпионата России по футболу сезона-2022/23 показывают более вразумительную игру.

«Факел» слабее, чем был в первом круге? Это мы стали сильнее. В первом круге мы были безобразные, сейчас мы набрали форму, находимся в хороших кондициях», — цитирует Ненахова Metaratings.

Ненахову понравилась его игра с «Факелом».

«Остальное пусть оценивают тренера», — добавил футболист.

Встреча 28-го тура «Локомотив» — «Факел» на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу москвичей. Единственный гол на 87-й минуте забил Антон Миранчук. Он был признан лучшим игроком матча. Ненахов не отметился результативными действиями.

«Локомотив» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Факел» идёт 12-м (27 баллов).

Ранее РПЛ объявила претендентов на награды лучшим игрокам сезона.