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Клотет: «Торпедо» не смогло создать много голевых моментов в игре с «Динамо»

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Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет считает, что его команда не смогла создать достаточное количество голевых моментов в матче 28-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».
Клотет: «Торпедо» не смогло создать много голевых моментов в игре с «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Некоторые игроки в защите неплохо сыграли. Но мы сыграли очень мягко. Мы не доминировали в своей штрафной и не создавали много в чужой», — цитирует Клотета пресс-служба чёрно-белых.

При этом испанский специалист подчеркнул, что футболисты «Торпедо» были хорошо настроены на матч с «Динамо», несмотря на поражение от ЦСКА на прошлой неделе.

«Сегодня могли играть намного лучше, чем есть. Однако мы делали систематические ошибки, отдавали мяч сопернику», — заключил Клотет.

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 3:0 в пользу бело-голубых. Голами в составе гостей отметились Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян на 2-й, 45-й и 53-й минутах.

Таким образом, «Динамо» поднялось на шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Торпедо» — 16-е (13 баллов). Чёрно-белые потеряли шансы на сохранение места в РПЛ.

Ранее сообщалось, что судья удалил Захаряна, но после вмешательства VAR поменял красную карточку на жёлтую.

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