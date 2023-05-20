Клотет: «Торпедо» не смогло создать много голевых моментов в игре с «Динамо»
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«Некоторые игроки в защите неплохо сыграли. Но мы сыграли очень мягко. Мы не доминировали в своей штрафной и не создавали много в чужой», — цитирует Клотета пресс-служба чёрно-белых.
При этом испанский специалист подчеркнул, что футболисты «Торпедо» были хорошо настроены на матч с «Динамо», несмотря на поражение от ЦСКА на прошлой неделе.
«Сегодня могли играть намного лучше, чем есть. Однако мы делали систематические ошибки, отдавали мяч сопернику», — заключил Клотет.
Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 3:0 в пользу бело-голубых. Голами в составе гостей отметились Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян на 2-й, 45-й и 53-й минутах.
Таким образом, «Динамо» поднялось на шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Торпедо» — 16-е (13 баллов). Чёрно-белые потеряли шансы на сохранение места в РПЛ.
Ранее сообщалось, что судья удалил Захаряна, но после вмешательства VAR поменял красную карточку на жёлтую.