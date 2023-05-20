Вратарь «Динамо» Лещук назвал потерянным сезон в год столетия клуба
- РИА Новости
«Больше потерянный сезон. А если ещё учесть, что это сезон столетия… От нас ожидали положительного результата. В данном случае и в Кубке проиграли, и в тройку не попали по итогам чемпионата», — цитирует Лещука «Чемпионат».
14 мая стало известно об увольнении главного тренера команды Славиши Йокановича.
После 28 туров РПЛ клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
Ранее Лещук обвинил Йокановича в неуважении к команде.