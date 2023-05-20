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Хави назвал основную трансферную задачу «Барселоны»

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Главный тренер «Барселоны» Хави назвал основную трансферную задачу клуба.
Хави назвал основную трансферную задачу «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

«Должны подписать игрока основы этим летом, после ухода Бускетса», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

9 мая стало известно, что Серхио Бускетс принял решение покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.

Он выступает за «Барселону» с 2008 года. Всего за каталонский клуб полузащитник провёл 720 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 45 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роберто станет новым капитаном «Барселоны» после ухода Бускетса.

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