Хави назвал основную трансферную задачу «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал основную трансферную задачу клуба.

«Должны подписать игрока основы этим летом, после ухода Бускетса», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

9 мая стало известно, что Серхио Бускетс принял решение покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.

Он выступает за «Барселону» с 2008 года. Всего за каталонский клуб полузащитник провёл 720 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 45 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роберто станет новым капитаном «Барселоны» после ухода Бускетса.