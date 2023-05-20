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Орлов: приход Смолова в «Динамо» приостановил прогресс Тюкавина

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Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.
Орлов: приход Смолова в «Динамо» приостановил прогресс Тюкавина
  • РИА Новости

«Смолов — хороший футболист, но для российских команд не самого высокого уровня. Его приход в «Динамо» приостановил прогресс Тюкавина. Он мог вырасти за этот год, если бы был в хороших руках», — цитирует Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 29 матчах московского клуба во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Смолов обошёл Сергея Семака по числу голов в чемпионатах России.

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