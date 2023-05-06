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Смолов обошёл Семака по числу голов в чемпионатах России

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов отличился в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Смолов обошёл Семака по числу голов в чемпионатах России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Футболист реализовал пенальти на 90 + 7 минуте матча. Гол стал для форварда 103-м в чемпионатах России. 

По данному показателю Смолов обошёл Сергея Семака (102) и занимает седьмое место в списке. От Романа Павлюченко нападающий отстаёт на один мяч.

На первом месте в списке лучших бомбардиров чемпионата — нападающий «Локомотива» Артём Дзюба (154).

В нынешнем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 26 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. 

Ранее Смолов принял решение покинуть столичный клуб после истечения срока контракта.

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