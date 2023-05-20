Тихонов раскритиковал «Зенит» за празднование чемпионства

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился впечатлениями от празднования «Зенитом» победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

«Я когда посмотрел, что «Зенит» возили по улицам, то мне стало совсем не по себе. Такие почести за такие результаты. Они стали чемпионами? Это футбол, что ли?! Я понимаю, когда везут аргентинцев и бразильцев, которые становятся чемпионами мира», — цитирует Тихонова Legalbet.

7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:2 и досрочно стал чемпионом РПЛ в пятый раз подряд.

Для игроков и тренерского штаба «Зенита» в Санкт-Петербурге устроили чемпионский парад. Команда разъезжала на автобусе, приветствуя болельщиков и жителей города.

Ранее РПЛ объявила претендентов на награды лучшим игрокам сезона.