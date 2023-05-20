Бывший футболист «Спартака» Ващук вступил в ВСУ
- РИА Новости
«Это было моё личное решение. Родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу!» — написал экс-футболист в соцсетях.
Ващук принял присягу НГУ 18 мая.
Напомним, что украинец выступал за московский «Спартак» в 2003 году. В составе красно-белых игрок забил один гол.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины.