Бывший футболист «Спартака» Ващук вступил в ВСУ

Бывший игрок «Спартака» и экс-капитан сборной Украины Владислав Ващук стал солдатом Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Это было моё личное решение. Родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу!» — написал экс-футболист в соцсетях.

Ващук принял присягу НГУ 18 мая.

Напомним, что украинец выступал за московский «Спартак» в 2003 году. В составе красно-белых игрок забил один гол.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины.