Романо: Сергей Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины

Бывший нападающий «Рубина» Сергей Ребров возглавит сборную Украины.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, договорённость со специалистом уже была достигнута.

По информации источника, Украинская ассоциация футбола (УАФ) переключилась на вариант назначения на пост главного тренера сборной именно Реброва после неудачных переговоров с экс-наставником московского «Локомотива» Славеном Биличем.

Карьеру футболиста экс-игрок сборной Украины завершил в 2009 году в казанском «Рубине».

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на высказывания нападающего сборной Украины Романа Зозули в адрес Андрея Шевченко.